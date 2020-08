Los playoffs de la NBA siguen en jaque. Luego de que suspendieran tres partidos del miércoles 26 de agosto, los otros tres del jueves 27 también se pospondrán y habrá una reunión para determinar el futuro de la temporada, tras las protestas contra el racismo.

De acuerdo a información de ESPN, los jugadores acordaron sí terminar los playoffs de la NBA. Los partidos del jueves se pospondrán pero todo volverá a la normalidad el viernes, luego de la reunión en la que se tratarán problemas de justicia social. Habrá dos jugadores de cada equipo presentes.

The NBA’s players have decided to resume the playoffs, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020