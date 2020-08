Oficial: NBA pospone los juegos del día tras el boicot de los Bucks

Tras el boicot de los Milwaukee Bucks, que forma parte de las protestas por el caso de Jacob Blake, la NBA ha tomado decisiones, de modo que suspendió el resto de partidos programados para este miércoles o en otro orden de ideas, no se esperó al boicot de equipos como los Lakers.

El líder de la Conferencia del Este podía haber firmado su pase a la siguiente ronda de los playoffs con un triunfo sobre el Orlando Magic, sin embargo, el equipo no salió a la duela, tras los hechos contra Blake, quien recibió siete impactos de bala por parte de un agente de la policía, que atacó por la espalda cuando el hombre de 29 años de edad intentaba subir a una camioneta.

A través de sus redes sociales, la NBA hizo oficial la cancelación del programa contemplado para este día en coordinación con la asociación de jugadores de la NBA (NBPA).

“La NBA y la NBPA anuncian que a la luz de la decisión de los Milwaukee Bucks de no presentarse al quinto juego contra los Orlando Magic, los tres juegos de hoy han sido pospuestos. El quinto juego de cada serie se reprogramará”, indicó la NBA en su cuenta de Twitter.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.

— NBA (@NBA) August 26, 2020