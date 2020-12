Estamos a nada de arrancar la temporada 2020-2021 de NBA y no sólo las nuevas promesas tienen a todo el mundo con los ojos encima. Algunos jugadores como Kevin Durant y Stephen Curry harán su regreso en esta campaña después de serias lesiones que los alejaron de la duela.

Un grupo de seis jugadores serán los que regresen para la nueva temporada de NBA con algo que demostrar a sus equipos, fanáticos y ellos mismos. Lesiones que mermaron sus grandes y prodigiosas carreras, y los alejaron de la elite y buscan regresar a planos estelares.

La menos grave de las lesiones que presentaremos, una fractura de la mano izquierda separó al 2 veces MVP de la NBA de gran parte de la temporada pasada. Sólo 5 juegos pudo disputar con los Warrios de Golden State, además quiere regresar a su equipo a los planes estelares, ya que la temporada pasada quedaron como los peores sembrados de la conferencia Oeste.

Una fractura del tendón de Aquiles que sufrió en un partidos de las finales de la temporada 2018-2019, aun con los Warrios. La temporada pasada no vio actividad y su regreso se dio en pretemporada ya con los Brooklyn Nets, equipo que quedó en el séptimo lugar de la conferencia Este y arrancará con la visión puesta en el campeonato.

Varias lesiones lo han aquejado a lo largo de su carrera profesional y lo han mantenido alejado de ser uno de los jugadores estelares de la NBA. Sufrió una fractura del tendón de Aquiles durante su paso por los Pelicans, con los Warriors y como compañero de Durant y Curry padeció una lesión de cuádriceps y finalmente con los Lakers, equipo con el que no debutó por sus problemas en la rodilla. Esta temporada 2020-2021 con los Rockets, espera regresar a ese nivel mostrado en algún momento.

“ Patience is bitter, but it’s fruit is sweet. “ pic.twitter.com/pepq2IVGIg

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) October 13, 2020