La NBA está de regreso. Después del boicot que iniciaron los Milwaukee Bucks y que suspendió la actividad de los playoffs durante tres días, el propio líder de la Conferencia del Este puso en marcha la actividad en el quinto juego de la serie contra el Orlando Magic.

A los Bucks se unieron equipos de otras ligas como la WNBA, MLB y MLS, como forma de protesta contra el racismo y la violencia por parte de la policía estadounidense hacia la comunidad afroamericana, en especial por el caso de Jacob Blake, quien recibió hasta siete impactos de bala a quemarropa, en Wisconsin, estado en el que se ubica la ciudad de Milwaukee.

El suceso provocó movilizaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos días después de darse a conocer el caso de Jacob Blake, y tras una negociación con los dueños de la NBA, que se comprometieron a realizar campañas más fuertes en contra del racismo.

Previo al arranque del partido se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria del actor Chadwick Boseman; el exjugador de los Trail Balzers, Clifford Robinson y el coach Lute Olson, quienes fallecieron recientemente.

The Bucks and Magic share a moment of silence in honor of Cliff Robinson, Lute Olson and Chadwick Boseman. pic.twitter.com/vo8zb8K1zx

— NBA TV (@NBATV) August 29, 2020