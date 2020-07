La primera canasta de la nueva normalidad, el triunfo del Jazz… Lo que dejó el regreso de la NBA

Y 141 días después, la NBA ha regresado a nuestras vidas. Si el primer partidos suspendido fue entre Utah Jazz y New Orleans Pelicans, lo más justo era que reiniciara con este partido.

El primer triunfo en la nueva normalidad fue para el Jazz que se impuso 106-104 en las duelas de la burbuja de Orlando y con ello dan el primer empujón de regreso para los Pelicans en la lucha por por un boleto a los playoffs en el Este.

El francés Rudy Gobert marcó los primeros puntos en la nueva normalidad de la NBA. El galo fue objeto de críticas cuando se suspendió la actividad en la NBA, pues fue el primer jugador que arrojó positivo por coronavirus.

El jugador del Jazz había desafiado las normas días antes. Incrédulo de la enfermedad, tocó micrófonos y grabadoras de periodistas en conferencias de presa y se dice que también tocó uniformes y otros objetos personales de sus compañeros en el vestidor.

Claro que después de dar positivo y ver las consecuencias del covid, no sólo ofreció disculpas, sino que apoyó económicamente a los trabajadores del equipo que se quedaron sin empleo y por tal motivo, sufrieron reducciones de salario.

Rudy Gobert & Zion Williamson trade and-1’s to open the action in Orlando! #WholeNewGame @utahjazz x @PelicansNBA

📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/taMvx7MTpR

— NBA (@NBA) July 30, 2020