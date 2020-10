El regreso de Curry y Durant, fechas y formato: ¿Cuándo arranca la temporada 2021 de la NBA?

Los Lakers terminaron con una sequía de 10 años sin títulos de la mano de LeBron James y Anthony Davis, en una temporada atípica, marcada por la pausa obligatoria del coronavirus y la reanudación con un formato hasta cierto punto limitado y en la burbuja de Orlando ¿Y ahora que sigue para la temporada 2021 de la NBA?

La NBA busca las mejores alternativas para las franquicias, que han perdido grandes cantidades de ingresos al jugar sin público desde el mes de julio y con sólo 22 equipos, por lo que tenemos que esperar grandes cosas para la siguiente temporada.

El regreso de Curry, Thompson, Durant y Toscano

La última vez que estos tres monstruos de las duelas jugaron juntos fue en las finales de la temporada 2018-19 con el jersey de los Golden State Warriors, antes de que fueran objeto de una especie de maldición, pues los tres se lesionaron y tuvieron que pasar por el quirófano.

Una vez sanadas las respectivas lesiones, el 2021 marcará el regreso, aunque Durant ahora es parte de los New York Nets, con los cuales firmó contrato por cuatro años y el primero corrió sin él en la duela, pues se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles.

Thompson y Curry seguirán juntos (a menos que haya alguna sorpresa) con los Warriors. Durante la temporada recién terminada no pudimos gozar de los triples de Thompson y aunque Curry sí arrancó la temporada, fue operado de la mano en las primeras semanas y cuando al fin regresó a las duelas, la temporada fue suspendida.

En cuanto a mexicanos esperamos el regreso de Juan Toscano, quien se ha integrado de manera excepcional al roster de los Warriors, y salvo algo extraordinario lo veremos al lado de Curry y Thompson.

Más de nueve meses después en la NBA…

La temporada 2021 no sólo marcará el regreso de estos tres jugadores, sino en general de ocho equipos que cumplirán casi 10 meses sin actividad, al no entrar a la competencia de la burbuja. Del lado del Oeste se quedaron sin jugar los New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors.

En el Este los que no tuvieron actividad fueron los Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers.

Fechas del Draft y del arranque de temporada NBA

La pandemia retrasó todos los planes originales, por lo que las fechas se han recorrido. El draft, que suele celebrarse durante el verano, arrancará el 18 de noviembre y para esta fecha los equipos ya tendrían que haber fijado un tope salarial.

Después vendrá la agencia libre, estipulada para iniciar durante los últimos días del mes de noviembre o el 1 de diciembre. Para esta fecha ya se debe conocer la fecha formal del arranque de la temporada, que pinta para celebrarse durante la tercera semana de enero.

La idea original era arrancar en diciembre, pero la liga y los equipos coinciden que entre más tarde arranque la temporada, más posibilidades hay de tener aficionados en las tribunas y esto significa el inicio de la recuperación económica.

¿Qué va a pasar con los Juegos Olímpicos?

Esta será una de las respuestas más esperadas. Adam Silver, comisionado de la NBA, indicó que se buscan propuestas, pero que ve muy complicado detener la liga durante casi un mes. Si bien los Juegos Olímpicos sólo duran dos semanas, el directivo mencionó que los jugadores necesitan unos días de entrenamiento y después de la justa necesitan unos días de descanso.

Para Silver, esta pausa luce complicada ante el ya apretado calendario de la NBA, ya que la idea es realizar una temporada regular con 87 partidos por equipo, así que se esperan alternativas, ya que la NBA no sólo nutre al equipo de Estados Unidos, sino a selecciones como la de Francia, Bosnia y España, por mencionar sólo algunos.