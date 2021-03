¿Qué ligas han abierto puertas a aficionados a un año de la declaratoria de pandemia?

Hace un año inició la pesadilla del coronavirus y en el deporte. La NBA dio a conocer para sorpresa de propios y extraños el resultado positivo del francés Rudy Gobert, jugador del Utah Jazz que en días anteriores se había mostrado incrédulo, por lo que ignoró todas las medidas sanitarias de liga.

Fue la noche de 11 de marzo, el día que en la OMS hizo la declaratoria de pandemia, cuando la NBA decidió suspender su primer partido, y fue el juego de Jazz que estaba en Oklahoma para enfrentar al Thunder y aunque la liga reanudó y disputa actualmente la temporada 2020-21, sigue sin abrir las arenas a los aficionados, a diferencia de la NFL y MLB.

La decisión de la NBA provocó una serie en cadena en el resto de las ligas del mundo desde el 12 de marzo, cuando el resto de ligas estadounidenses decidieron pausar por un periodo de 30 días, entre ellas la NHL y la MLS, que se encontraban el pleno torneo. La MLB aplazó el inicio de su campaña.

Semanas después, fueron aplazados los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a que el Comité Olímpico Internacional insistía en la celebración de éstos.

Para el 11 de marzo se llevaron a cabo algunos partidos correspondientes a los Cuartos de Final de la Concachampions. Cruz Azul, que debía jugar el día ante el LAFC, en Los Ángeles, ya se había instalado en su hotel de concentración para encarar el partido, pero por la mañana del jueves 12 la Concacaf anunció también la suspensión de actividades.

Ese mismo día, el equipo mexicano regresó a la capital sólo para cerrar el telón en la Liga MX, tras el partido contra América, de la jornada 10, que en su mayoría se jugó sin público en los estadios.

Pese a que las ligas paraban en todo el mundo, la Fórmula 1 insistió en llevar a cabo el Gran Premio de Australia y horas antes de comenzar la actividad en pista con la primera práctica libre, McLaren anunció su renuncia a la carrera después de confirmar un par de positivos entre su equipo.

Ante esta situación, la F1 realizó una junta extraordinaria en la que determinó cancelar el Gran Premio ya con aficionados en las tribunas del circuito callejero de Albert Park, de modo que todos los gastos de traslado e instalación, tanto de escuderías como de organizadores, terminaron en la nada.

Las ligas de futbol más importantes del mundo también decidieron suspender sus torneos, salvo la Premier League, que sería la única liga en el mundo que jugaría aquel fin de semana hasta que Arsenal dio a conocer contagios en el cuerpo técnico y plantel.

La mañana del 13 de marzo no tuvo otra más que anunciar una pausa por casi un mes.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR

— Premier League (@premierleague) March 13, 2020