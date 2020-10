Necaxa se convertirá en el primer equipo en recibir aficionados en el torneo 2020 durante el encuentro frente a Xolos de Tijuana, después de que el equipo recibiera autorización por parte del gobierno municipal y estatal de Aguascalientes.

El estadio Victoria tendrá permitido un aforo del 50 por cierto como máximo, es decir

, podrán ingresar un poco más de 13 mil seguidores, sin embargo, el secretario de salud del estado de Aguascalientes recomendó no ir al juego de los rojiblancos para evitar riesgos de contagio.

Miguel Ángel Piza Jiménez, indicó en conferencia de prensa que aún no queda definido el protocolo de control de los aficionados al interior del estadio para garantizar las medidas sanitarias, como la sana distancia, sin embargo las autoridades sanitarias del estado de Aguascalientes se encuentran trabajando en coordinación con el club.

“Existe un protocolo muy estricto para las medidas de control y tendrán que restringirse a este protocolo. Está en comunicación el área de regulación sanitaria con la guardia sanitaria y el estadio de futbol, así como los empresarios para que quede bien definido cómo se va a controlar al interior del evento”, comentó, de acuerdo con ESPN.

Coronavirus en Aguascalientes

Según la información del gobierno federal, el estado de Aguascalientes registra un total de ocho mil 54 casos acumulados, 700 fallecimientos y 304 casos activos. El municipio que lleva el mismo nombre y que es la capital del estado, tiene 261 casos activos de los 304 que hay en todo el estado.

Pese a que hay un ligero repunte, la curva es estable, por lo que existe cierta preocupación que con la reapertura del estadio Victoria las estadísticas suban, por lo que aconsejó a los aficionados no correr riesgos de contagio.

“La obligación como autoridades de salud es tomar medidas de prevención, pero el riesgo, aún con medidas, existe. Vamos a tomar las medidas porque no queremos que sea causante de un descontrol”, declaró.

Es mejor ver al Necaxa por TV

Además hizo un llamado para que los que asistan al estadio tomen precauciones y sigan el pie de la letra las recomendaciones sanitarias.

“El riesgo decides tú si lo tomas o no… Si ven eventos masivos donde se permiten ya las reuniones y el futbol con espacios abiertos, si respetamos la sana distancia, se pueden hacer con precauciones y lo importante es que yo, si sé que habrá un juego, pues no voy y mejor lo veo en la televisión y me evito un riesgo”, indicó.