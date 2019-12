Tom Brady alimentó el dominio sobre los Buffalo Bills al conquistar su trigésimo segunda (para los de Conalep, es la 32) victoria frente a esta franquicia y con ello los New England Patriots son dueños de la punta en el Este de la Conferencia Americana con récord de 12-3, mientras que los Bills se quedaron con las ganas y vuelven a casa con registro de 11-4 en la semana 16.

Los Pats también están en la pelea por comandar la Conferencia Americana con un récord de 12-3 y a la espera de lo que hagan los Ravens, pero desde ahora ya se siente el cálido ambiente de los playoffs.

Una patada de 35 yardas por parte de Stephen Hauschka pudo en funcionamiento la pizarra en Foxborough, aunque Tom Brady conectó después con Matt Lacoste Lara ocho yardas para darle la primera vuelta al marcador en el primer cuarto.

Llegó el segundo con una patada de Nick Folk con la cual los Pats llegaron a la primera decena de puntos, pero las cosas se emparejaron cuando Josh Allen encontró a una yarda de distancia a Dion Dawkins y los dos equipos se fueron al descanso en igualdad 10-10.

Los Bills cuentan con una de las defensas más sólidas de la temporada, por lo que se le cerraron los caminos a Tom Brady para la segunda mitad y la ventaja volvió con Buffalo con un bombazo de Allen de 53 yardas para encontrar a John Brown, quien puso las cosas 17-13.

