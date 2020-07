New England Revolution convirtió su estadio en un autocinema para ver el torneo ‘MLS IS back’

La afición del New England Revolution pudo regresar al estadio para ver el partido de su equipo contra el Montreal Impact, duelo que puso en marcha la actividad del Grupo C del torneo MLS is Back que se realiza en las instalaciones de Orlando, en Disney.

Los seguidores del equipo que dirige Bruce Arena fueron parte de una especie de dinámica al estilo autocinema, de modo que los aficionados pudieron cumplir con las normas sanitarias para evitar contagios, pues cada grupo o familia permaneció al interior de sus autos.

Orden ante todo

Uno por uno fueron ingresando los autos al interior del Gillete Stadium, que también es casa de los New England Patriots de la NFL. Para esto, la cancha fue removida de modo que los autos no pisaron ni maltrataron la cancha, la cual recibe un trato especial en esta época del año, en la que se registran bajas temperaturas.

Aproximadamente 120 vehículos se estacionaron en el interior del estadio, donde los aficionados pudieron ver el partido en las pantallas gigantes del inmueble y fueron premiados con el triunfo, gracias al golazo de Gustavo Bou, al inicio del segundo tiempo.

New England Revolution sumó sus primeros tres puntos, con los cuales el equipo se coloca como líder y con serias posibilidades de avanzar a los Octavos de Final, pues cabe recordar que califican los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares.