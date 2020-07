¡A puerta cerrada! Jets y Giants anunciaron que jugarán sin aficionados esta temporada de la NFL

La pandemia de coronavirus sigue latente en Estados Unidos, es por ello que dos equipos de la NFL han anunciado que no contarán con aficionados durante esta temporada. Los New York Giants y New York Jets lanzaron un comunicado donde informaron que los partidos programados para este año serán a puerta cerrada, por lo que el MetLife Stadium sólo contará con la presencia de jugadores, personal del equipo, árbitros y nada más.

Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus. Distintas ligas deportivas en este país tuvieron que detener sus temporadas debido a la pandemia, como fue el caso de la NBA, MLB, MLS entre algunas otras; todas ya están reiniciando o apunto de hacerlo. La NFL hará lo propio en septiembre y ya se sabe la fecha en que deberán reportar a los campamentos.

A través de un comunicado que lanzaron los Jets y Giants, fue que dieron a conocer la noticia de que esta temporada de la NFL se jugará sin público en su estadio, todo después de haber platicado con las autoridades de salud y el gobierno de la ciudad.

Se llegó a este acuerdo tras considerar que las condiciones actuales en las que se vive no permitirán jugar con aficionados presentes en las gradas, pues la posibilidad de un rebrote en Nueva York y el resto del país es muy alta; prefieren no correr riesgos y esperar a ver cómo evoluciona la situación.

Si bien los New York Giants y New York Jets han hecho oficial que esta temporada la disputarán sin aficionados, se han comprometido a dar noticias a los aficionados de cuándo podrían volver al MetLife Stadium, pues saben que jugar sin gente esta temporada de la NFL será un tanto ‘extraño’.

El arranque de la temporada de la NFL está previsto para septiembre; hace unos meses anunciaron que no había probabilidades de cancelarla pero sí de posponerla una o dos semanas con el fin de que la pandemia de coronavirus se tranquilizara un poco.

Los New York Giants y New York Jets se han unido a los Philadelphia Eagles como los equipos de la NFL que no tendrán aficionados esta temporada. Se espera que cuando menos la mitad de la liga se una a este hecho con el paso de las semanas pero eso dependerá de los acuerdos a los que lleguen con las autoridades.