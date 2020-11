El sustote que hizo saltar a Neymar en plena transmisión en Twitch

Neymar no la está pasado del todo bien en París, pues además de la lesión que lo dejará fuera de actividad durante casi un mes por molestias en los aductores, se llevó el susto de su vida en Twitch, donde pasa el tiempo al estilo de Sergio ‘Kun’ Agüero, mientras le dan el alta médica.

El futbolista brasileño ha estado más activo en su canal de Twitch donde comparte vía stream sus habilidades como gamer. El futbolista ha tenido tanto tiempo libre que hasta adornó una habitación con motivo de Halloween, pero lo que al brasileño se le olvidó es que sin sustos no hay Halloween.

En plena transmisión, uno de sus amigos se acercó al futbolista discretamente hasta colocarse a un costado con una marcas de un monstruo, y ahí estaba el inocente Neymar disfrutando de la vida cuando alguien le hizo saber sobre la presencia de alguien a su costado y cuando al fin se dio cuenta, el sudamericano saltó de miedo a la vez que lanzó algunos poemas en portugués. 😂😂😂

Neymar getting scared live on stream. His reaction 😂

