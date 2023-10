Lo que necesitas saber: Leticia Sogiro, influencer, confirmó haberse reunido con Vinicius Jr.

Los futbolistas tienen una debilidad por hacer fiestas cuando no deben y no, no estamos hablando de Chivas y sus jugadores, nos referimos a la Selección de Brasil, ya que, ha trascendido que Neymar, Richarlison y Vinicius Jr., organizaron una ‘fiestecilla’ tras el partido de la ‘Verdeamarela’ contra Venezuela.

Ha sido la propia prensa brasileña la que se ha encargado de revelar dicha información, el primero fue el periodista Matheus Baldi, quien aseguró que después del juego los tres delanteros aplicaron la de Alexis Vega y el ‘Chicote’ Calderón y metieron mujeres al hotel de concentración.

Foto: Neymar Jr vía Instagram

Influencers en el hotel de concentración de Brasil

El juego entre Brasil vs Venezuela terminó en empate, un resultado que le supo a victoria a los de la ‘Vino tinto’ ya que nunca habían logrado sumar un punto en tierras brasileñas, sin embargo, lo deportivo pasó a segundo plano cuando se dio a conocer la noticia de que Neymar, quien hace unos días se convirtió en padre, Vini y Richarlison organizaron una fiesta con varias influencers en el hotel de concentración de la Selección.

“No fue tanto el empate de la selección brasileña con Venezuela lo que se volvió tema en la ciudad de Cuiabá, sino una posible ‘fiesta’ de algunos jugadores que habría tenido lugar ayer jueves 12. En un audio de WhatsApp que circula por la ciudad, una mujer señala que el jugador Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinicius Jr se habría quedado con Leticia Sogiro y Richarlison se habría reunido con Rita Lopes” Matheus Baldi via IG

Existe un audio sobre la fiesta en Brasil

Además de los rumores, hay un audio en el que una mujer afirmó que Neymar se reunió con Rebeca Ribeiro, con quien anteriormente ya se le había relacionado sentimentalmente al delantero del Al-Hilal.

Foto: Getty Images

Mientras que, Leticia Sogiro confirmó haberse visto con Vinicius; “Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él? Esta gente de Cuiabá es tan estúpida, ¿no?”. Y Richarlison estuvo acompañado por Rita Lopes.

Foto: Getty Images

Por el momento, ni la Selección ni la Federación Brasileña y mucho menos los jugadores se han pronunciado al respecto, sin embargo, ante las declaraciones de las invitadas es casi un hecho que hubo una fiesta y las sanciones no tardarán en caer.

