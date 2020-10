Oficial: NFL anunció nueva fecha para el Titans vs Steelers y el Ravens vs Steelers

La NFL ha dado a conocer la nueva fecha para disputarse el Titans vs Steelers, luego de que fuera pospuesto debido a los casos de coronavirus que se registraron en la franquicia de Tennessee. De igual manera el Ravens vs Steelers se reprogramó.

Mediante un comunicado, la NFL dio a conocer que el Titans vs Steelers se disputará en la Semana 7 de la NFL. Es decir, el domingo 25 de octubre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México se jugará el partido en el Nissan Stadium.

pic.twitter.com/Qr6tLAKBGT — NFL (@NFL) October 2, 2020 Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Por su parte, el choque entre Ravens y Steelers que estaba programado pata la Semana 7 de la NFL, se recorrerá a la Semana 8. En esa fecha tanto Baltimore como Pittsburgh tenían programada su semana de descanso.

Ahora esa semana de descanso para Steelers se recorrió para la Semana 4, mientras que la de los Ravens será en la Semana 7 donde no tienen programado ningún partido tras este nuevo cambio.

El Titans vs Steelers y el Ravens vs Steelers han sido reprogramados. Mientras que el Titans vs Bengals de la Semana 8 no sufrió ninguna modificación, ya que la semana de descanso de los de Tennessee también se recorrió para la Semana 4.

El cambio del Titans vs Steelers respondió a los 13 casos de coronavirus que se registraron en Tennessee. Principalmente la NFL quería recorrer el juego al lunes o martes de la Semana 4 pero el brote lo impidió.

¿Y los Vikings?

Seguro estás pensando en qué pasará con los Vikings. El equipo de Minnesota se enfrentó a los Titans antes de que se registrara el brote de coronavirus en Tennessee.

Hasta ahora no se ha anunciado ningún caso de coronavirus en la plantilla de los Vikings y por lo tanto el choque ante los Texans no ha sufrido ningún cambio. Es decir, se jugará el domingo 4 de octubre a las 12:00 horas, en la cancha de Houston.