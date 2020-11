Feliz Navidad: NFL anunció tres partidos de la Semana 16 en sábado

La Navidad del 2020 tendrá un toque muy especial de la NFL. La liga anunció la programación de tres partidos para disputarse en sábado dentro de la Semana 16, una fecha antes de que termine la temporada regular.

Tom Brady, Tua Tagovailoa, Kyler Murray y DeAndre Hopkins serán los protagonistas de la Semana 16 que contará con un toque especial por ser un día después de que se celebre la Navidad de un año que ha sido de por más caótico en muchos sentidos.

Cabe recordar que el mero 25 de diciembre también habrá NFL. A las 15:30 horas, tiempo del centro de México, los Minnesota Vikings se meterán a la cancha de los New Orleans Saints, en un duelo que podría tener implicaciones de postemporada. Además de que le dará inicio a la Semana 16.

Hasta ahora la NFL no se ha visto obligada a cancelar o reprogamar un partido más allá de la temporada regular. Y eso que los Baltimore Ravens han tenido ocho días consecutivos con casos de coronavirus de cara al duelo ante Steelers. Motivo por el cual han perdido a su quarterback, Lamar Jackson, a sus corredores J.K. Dobbins, Mark Ingram, a su ala cerrada Mark Andrews, a su receptor Willie Snead, entre otros jugadores.

Ravens WR Willie Snead tested positive today, per source.

He is the 7th projected starter on Baltimore’s offense to test positive.

This is the 8th straight day of at least one positive test for Baltimore.

— Jamison Hensley (@jamisonhensley) November 29, 2020