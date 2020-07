NFL confirma las fechas para reportar a los campamentos

Después de una indefinida (y por ello larga) pausa provocada por la pandemia del coronavirus, la NFL ha definido al fin las fechas para que los jugadores reporten a los campamentos de cara a la temporada 2020.

Los 32 equipos de la liga ya fueron informados sobre las fechas y la información se ha filtrado, y esto significa

una incógnita menos para nuestras ansiosas ganas de ver futbol americano de nueva cuenta.

NFL clubs just received this email with reporting dates.

Training camp is on. pic.twitter.com/lya1JtxW4o

— Tom Pelissero (@TomPelissero) July 18, 2020