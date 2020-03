Sin cambios: NFL planea una temporada ‘tradicional’ pese a coronavirus

El inicio de la temporada del 2020 de la NFL está planeado para septiembre y no se planea ningún cambio o retraso por el coronavirus.

Jeff Pash, abogado general vicepresidente ejecutivo de la liga, manifestó en un comunicado de prensa que ellos tienen pensado arrancar en la fecha prevista. No tienen pensado cambiar las sedes, fechas o que los partidos sean sin público.

“Todo nuestro enfoque ha sido en una temporada tradicional, iniciando a tiempo, jugando enfrente de los aficionados, en nuestros estadios regulares y jugando los 16 partidos y los playoffs completos. Ese es nuestro enfoque“, manifestó.

En la misma línea, Pash aseguró que debido al tiempo que falta para que arranque la NFL, ellos están pensando en una temporada tal y como las otras. Cabe recordar que se acaba de anunciar que habrá un nuevo formato de playoffs en el que se incluirán 14 equipos y no 12 como anteriormente.

“Quedan algunos meses entre ahora y cuando nuestra temporada comenzaría. La creencia y la información que tenemos nos lleva a continuar enfocándonos en una temporada que inicia a tiempo y se juega de forma normal“, continuó.

NFL clubs approve expansion of postseason beginning in 2020 season:

– Number of playoff teams increased from 12 to 14 (one additional Wild Card team per conference)

– No. 1 seeds in each conference receive a bye

– Wild Card Round expands from four to six games pic.twitter.com/sFiamvSi1C

— NFL (@NFL) March 31, 2020