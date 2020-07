NFL suspende ocho partidos a Antonio Brown por violar políticas de conducta

El polémico Antonio Brown anunció su retiro hace algunos días, sin embargo, por si se retracta y desea volver a los emparrillado, tendrá que cumplir con una suspensión impuesta por la NFL, la cual le impide jugar los primeros ocho partidos de la temporada 2020.

La NFL toma muy en cuenta la conducta de sus jugadores dentro, pero sobre todo, fuera de la competencia y Brown violó las políticas de conducta personal en diversas ocasiones, por lo que se ha hecho acreedor a la suspensión que le impediría jugar por lo menos hasta el mes de noviembre.

Todd Jones, asesor especial de conducta de la NFL, fue quien notificó sobre la suspensión de ocho juegos, lo que significa que en caso de que Brown forme parte de un equipo en el inicio de la temporada, no tendrá derecho al pago de su salario, de acuerdo con Marca.

Antonio Brown se perdió gran parte de la temporada pasada tras darse a conocer una denuncia sobre violación y otras agresiones de carácter sexual, por lo que fue cortado de los New England Patriots.

En enero estuvo bajo arresto domiciliario después de golpear al conductor de un camión, además protagonizo otros casos de agresión y robo.

El 20 de julio, el jugador anunció en su cuenta de Twitter que le ponía fin a su carrera, algo que ya había hecho antes: “Es momento de decir adiós, he hecho todo en este juego. En este punto, el riesgo es más grande que la recompensa. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje, les agradezco sinceramente por todo”.

Is it time to walk away i done ✅ everything in the game ?!!

— AB (@AB84) July 20, 2020