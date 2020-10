La temporada 2020 de la NFL sigue siendo un tema de lesiones importantes. Ahora fue Nick Chubb, el mejor corredor de los Cleveland Browns el que se perderá al menos seis semanas… golpe directo al Fantasy 😅

La lesión de Nick Chubb fue meramente circunstancial y ni siquiera se trató de una jugada donde él llevara el balón. En el intento por proteger a Baker Mayfield, uno de los jugadores de Dallas le terminó cayendo encima y así, lo dejó fuera del partido.

Hasta ese momento, Nick Chubb había logrado seis acarreos en los que consiguió 43 yardas. Su partido hubiera sido espectacular pero la lesión se dio en el primer cuarto y ya no regresó.

Luego del aplastante triunfo sobre los Cowboys, el head coach de los Browns, Kevin Stefanski, dijo que no quería dar una cifra final de cuánto tiempo estaría fuera su corredor estelar. Lo que sí es que dijo que sufría una lesión del ligamento colateral medio.

#Browns coach Kevin Stefanski said he doesn’t know how many weeks RB Nick Chubb will be out with MCL injury, explaining he hesitates to put a number on it because of how hard Chubb works

— Nate Ulrich (@ByNateUlrich) October 5, 2020