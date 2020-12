El calvario de Nico Castillo al fin ve la luz pese a una nueva operación: “En febrero estoy jugando”

El regreso de Nico Castillo a las canchas no tiene una fecha aproximada después de la operación a la que fue sometido en enero del 2020 por una lesión en el músculo recto femoral, que desencadenó después en una trombosis, la cual puso en riesgo la pierna del futbolista chileno de las Águilas.

La última vez que Castillo jugó con las Águilas fue en la Final del Apertura 2019, la cual perdió contra Monterrey y el andino falló en la tanda de penales contra Marcelo Barovero y para ese entonces ya arrastraba molestias de lesiones anteriores, por lo que una vez iniciado el Clausura 2020.

Casi dos meses hospitalizado

Lo que sería una operación de rutina se convirtió en una pesadilla sin fin el 30 de enero, cuando fue intervenido de emergencia al detectarse una trombosis en la arteria femoral, por lo que se mantuvo en terapia intensiva y fue dado de alta 10 días después sólo para regresar cuatro días después por un sangrado en la pierna.

El 14 de febrero fue intervenido de nueva cuenta por dicho sangrado y se mantuvo internado más de un mes. El 25 de marzo volvió a casa, donde estuvo en reposo durante un par de semanas para después comenzar con el proceso e rehabilitación. “Yo estaba muerto, no me acuerdo de nada, lo único que me acuerdo fue la segunda vez que me empezó a sangrar de nuevo la cicatriz”, dijo en abril en un live.

Nico Castillo dice que regresa en febrero

Ocho meses después de haber regresado a casa, el chileno se prepara para una nueva intervención en la pierna y aunque se especulaba que el andino estaría fuera de circulación por otros nueve meses, el delantero aseguró, de acuerdo con ESPN, que estaría de regreso en las canchas en el mes de febrero.

Castillo viajará a Atlanta, Estados Unidos, el sábado 5 de diciembre para la operación, que si todo sale como se espera, sería la última respecto a este problema. “Viajo a Atlanta el sábado y en febrero estoy jugando”.

América esperaría resultado de la operación

Nico tiene contrato con América hasta 2022, por lo cual en Coapa no apresurarían su recuperación, y aunque el delantero asegura que en febrero estaría listo, el equipo de Miguel Herrera espera los resultados de la operación y el pronóstico médico para decidir si lo registran para el torneo Clausura 2021.

En caso de que las Águilas decidan no registrarlo, desocuparían una plaza de extranjero. Para el Guardianes 2020, el chileno no fue registrado y su plaza fue ocupada por el paraguayo Sergio Díaz, quien no pesó en la cancha y su continuidad se ve comprometida, al igual que la de Roger Martínez, quien otra vez suena para causar baja del club azulcrema.