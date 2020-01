¿Vuela del nido? Nico Castillo habría sido ofrecido a la MLS

Quien llegó como un ‘bombazo’ al América ahora estaría diciendo ‘adiós’. Nico Castillo tuvo un muy mal año en Coapa y es que las lesiones le impidieron demostrar todo su potencias, es por ello que su representante ya lo habría ofrecido a la MLS para ser un ‘jugador franquicia’. ¿Se irá?

De acuerdo a información de ‘ESPN’ y rescatada por’ MedioTiempo’, Nico Castillo ya no entraría más en los planes del América y es que el chileno no rindió lo que se esperaba ni tuvo una cuota goleadora ‘decente’, por lo que jugar en la MLS no sería mala opción.

Pese a que aún no han nada oficial y lo que se sabe es ‘información filtrada’, se dice que el representante de Nico Castillo ya le estaría buscando un nuevo club, siendo la MLS el lugar ideal ya que su nivel no está como para pensar en Europa o Sudamérica… aunque el movimiento no sería nada fácil.

Como sabemos, Nico tiene contrato con el América hasta el 2023 por lo que el club que desee comprar al chileno deberá pagar 15 millones de dólares, recordando que las Águilas pagaron 18 cuando lo ficharon, por lo que a ver quién lo paga.

Se dice que ya habría algunos equipos interesados en Nico Castillo como lo son el LA Galaxy que se quedó sin Zlatan Ibrahimovic, el Inter Miami de David Beckham que busca estrellas para su debut, Nashville que es otra de las nuevas franquicias y el New York City.

Estos serían los equipos que tendría en la mira el representante de Nico Castillo para buscarle acomodo en la MLS, pues son plantillas que buscan a su ‘jugador franquicia’, que pueden pagarlo y donde quizá el chileno retome el protagonismo que perdió este 2019.

Nico Castillo disputó un total de 23 partidos con el América en 2019, donde marcó sólo 9 goles, dio 4 asistencias y como recordaremos, falló el primer penal en el juego ante Rayados que después les costaría el título.