“Es un inconsciente”: Nico Sánchez le tiró con todo a AMLO por el coronavirus

La situación que se vive en México y en el mundo escosa seria. En nuestro país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parece que no ha entendido del todo lo que se vive por el coronavirus y es que recomendó ‘salir y seguir con nuestras vidas’, hecho que molestó a mucha gente como a Nico Sánchez, jugador de Rayados, quien lo llamó ‘inconsciente’ y le tiró con todo.

El mensaje en todo el Mundo: Quédense en sus casas, no salgan para evitar más contagios. El mensaje de AMLO a México: No dejen de salir e ir a restaurantes con sus familias. Increíblemente irresponsable pic.twitter.com/WyIajAKJJB — Juan M. Jaramillo (@JuMaJaRa) March 23, 2020

De acuerdo a declaraciones hechas a ‘Cielo Sports’ y rescatadas por ‘MedioTiempo’, el jugador de Rayados quedó muy molesto con todo lo que ha dicho AMLO a raíz del coronavirus y es que considera que es un inconsciente al decir que salgamos con normalidad, hecho que generó mucha polémica tras su respuesta.

“Es un inconsciente total (AMLO). O está todo el mundo equivocado, o el equivocado es él. Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en Argentina y en todo el mundo”, mencionó el jugador de Rayados.

🔴 AHORA 🎙️ Al aire desde #México @NicoGabSanchez , jugador de @Rayados “O está todo el mundo equivocado o el equivocado es el presidente. Los jugadores estamos haciendo cuarentena total, estoy con mi familia en casa hace una semana” pic.twitter.com/LCAFn1fRQr — Cielosports (@cielosports) March 24, 2020

Aunado con esto, Nico Sánchez comentó que no sabe qué pasa con AMLO y es que comparado con el resto del mundo, la preocupación y precaución es muy notoria, cosa que en México no se ve, por lo que no sabe qué sentir al respecto.

“Estamos tomando conciencia, cosa que no hace el presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima”, mencionó Sánchez.

Para finalizar, Nico Sánchez habló sobre el parón que hay en la Liga MX, donde sabía que esta no se iba a cancelar pero tampoco tiene prisa en que vuelva. Esperará pacientemente a que el coronavirus pase y después pensará con el Clausura 2020.

“Por lo que nos dijeron la semana pasada es un hecho que la liga no se iba a cancelar, faltan siete fechas y no hay desesperación por nada. No hay necesidad de apurarse para reanudar”, sentenció Nico Sánchez, jugador de Rayados de Monterrey.