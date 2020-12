Nicole Pérez: de Chivas a Rayadas y con intenciones de volver a Europa

El mercado invernal de la Liga MX Femenil no deja de sorprendernos, sobre todo con Chivas, que anunció bajas muy sensibles para su plantel. Entre ellas se encuentra Nicole Pérez, quien destaca también con Selección Nacional y buscará una segunda aventura en el Viejo Continente.

La mediocampista de 19 años de edad debutó en el torneo mexicano el 6 de enero de 2018. Su rendimiento con el club rojiblanco la llevó a las categorías con límite de edad del Tri femenil, pero desde antes ya llamaba la atención de equipos europeos.

Ahora emprenderá una nueva aventura con las Rayadas de Monterrey, uno de los equipos que dominan la Liga desde su creación hace tres años y que podría ayudarle a dar el gran salto al igual que otras mexicanas como Charlyn Corral o Kenti Robles.

Primera aventura en España

La oriunda de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera futbolística a los 12 años en el Centro de Formación (CEFOR) de la Federación Mexicana de Futbol, de ahí pasó a Selección Mexicana y deslumbró a varios entrenadores.

A pesar de su corta edad, Nicole Pérez ya presume una etapa en Europa. Mientras se jugaban los primeros partidos de la Liga MX Femenil, a mediados de 2017, ella pasó aproximadamente cuatro semanas con el Espanyol de Barcelona.

“Se me dio la oportunidad de irme a España, jugué amistosos y entrené un mes con el Espanyol. Tuvimos un torneo con la Sub 17 en Italia, Maribel (Domínguez) me dio la oportunidad de ir al Espanyol y aproveché“, relató a su regreso.

‘Nicky’ cumplió con las Periquitas, anotó algunos goles y más tarde explicó que sus compañeras le brindaron todo el apoyo para adaptarse, por lo que considera esta experiencia como una de las mejores en su vida.

Además, nunca ha ocultado sus deseos por volver al Viejo Continente. Las Ligas de Francia, y por supuesto la de España, son sólo algunas que interesan a la recién llegada al Monterrey.

Nicole Pérez, garantía en los penales

Más allá de sumar a una futbolista habilidosa y dominante en el mediocampo, las Rayadas contarán con un elemento que presume gran disparo de larga distancia y capacidad para anotar de tiro libre; sin embargo, su especialidad son los penales.

Además de portar el gafete de capitana durante el Mundial Femenil Sub 17 de Uruguay 2018, Nicole Pérez se hizo presente en el marcador en varias ocasiones. Sin duda, su partido más importante fue el de cuartos de final ante Ghana, pues marcó doblete en el tiempo regular y selló su buena actuación en la tanda de penales.

Aunque Tri femenil avanzó a la Final de la Copa del Mundo, España se impuso para quedarse con el ansiado trofeo; no obstante, Nicole se llevó el Balón de Plata como reconocimiento a un torneo impresionante: anotó tres goles en seis partidos y disputó todos los minutos posibles.

Ya en la Liga MX Femenil, se mantuvo como una de las futbolistas más interesantes y curiosamente entre sus víctimas en la portería estuvo el club que defenderá a partir del Guard1anes 2021.