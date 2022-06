Nikita Mazepin podría demandar a Haas por adeudos en su contrato: "Tenían atrasos que no han pagado"

Han pasado casi 4 meses desde que Haas anunció la salida de Nikita Mazepin del equipo. Aquel 5 de marzo de 2022 marcó un parteaguas en la relación como consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, que parece no tener fin, así como las diferencias entre escudería y piloto.

De la mano de Mick Schumacher y Kevin Magnussen, Haas ha sumado algunos puntos en 2022. Sin embargo, todo indica que próximamente habrá noticias legales para el equipo como consecuencia a la forma en que terminaron el contrato con el ruso.

Getty Images

“Cuando se rescindió el contrato, Haas tenía atrasos salariales para este año y todavía no los han pagado. Me parece que el empleador debería al menos compensar el salario hasta el momento del despido y probablemente pagar alguna indemnización por despido.

“Teníamos dos contratos independientes. Y la terminación del acuerdo con el patrocinador principal (Uralkali) no tuvo un impacto directo en mi futuro en el equipo. Es decir, tomaron dos decisiones separadas. No vi mi dinero así que vamos a los tribunales“, explicó Nikita Mazepin en entrevista para RBC Sport.

Desde que se vio obligado a dejar la Fórmula 1, Nikita Mazepin dio a conocer que su opinión no fue tomada en cuenta antes de llegar a las decisiones. Ahora, el tema llegaría a manos de los abogados para solucionar problemas por los que Haas todavía no se pronuncia.

El apoyo que Nikita Mazepin recibió por parte de otros pilotos

Por si fuera poco, la situación de Nikita Mazepin no solo tuvo que ver con Haas, sino también con la Grand Prix Drivers Association (GPDA). Excluido por completo del organismo, el piloto ruso reveló haber recibido apoyo por parte de otros pilotos de Fórmula 1, aunque no dio nombres.

“Me eliminaron del grupo de WhatsApp de la GPDA el mismo día del anuncio de Haas. He recibido apoyo de mis colegas, varios pilotos que ahora se encuentran en el Top 5 me enviaron mensajes en privado. Algunos decidieron apoyarme públicamente, otros permanecer en silencio, pero no juzgo a nadie. Cada persona tiene el derecho de opinar en lo personal y lo político, también de ser neutral“.

Foto: Getty Images