“No estamos para tapar lo que los hombres no pudieron hacer”: Carolina Jaramillo

¡No salvarán a Vucetich! Chivas Femenil está por disputar su segunda Final en la Liga MX Femenil, pero la mediocampista Carolina Jaramillo asegura que ellas no tienen la responsabilidad de salvar lo que el equipo varonil dejó de hacer durante el torneo.

En el Día de Medios previo al partido de ida, la ex jugadora de Tigres fue cuestionada sobre la situación del club. Solo los equipos femenil y Sub 17 pelearán por el título del Guardianes 2021, por lo que se habló de la posibilidad de “dar la cara” por la institución.

“No nos sentimos con la responsabilidad de quedar campeonas. Nuestro trabajo no es para tapar el de los hombres porque no pasaron a la Liguilla. Nos importa Chivas porque es un club que siempre debe estar en lugares de arriba, pero no estamos comprometidas a taparle a los hombres lo que no pudieron hacer“, respondió la dorsal número 15.

Asimismo, Jaramillo Quintero aprovechó para alabar el trabajo de Nelly Simón. La directora deportiva fue muy criticada por dejar ir a futbolistas como María Sánchez o Nicole Pérez, pero los resultados en la cancha siguen siendo positivos.

“Su trabajo para mí es espectacular. Escoge muy bien a las jugadoras, siento que ha visto al equipo muy unido, que a lo mejor no cualquiera encajaría y el trabajo que hace es muy complicado. Se ha ganado mi respeto más mi confianza al cien porque ha estado 24/ 7 con nosotras“, agregó.

“Mucha gente no creía en nosotras”

Por otra parte, Carolina Jaramillo se pronunció sobre la falta de fe que había en Chivas Femenil. Antes de iniciar el Guardianes 2021, aficionados o comentaristas hablaban de que el torneo sería desastroso por las bajas que sufrió el plantel.

Sin embargo, Edgar Mejía y sus pupilas encontraron la fórmula para tener una campaña exitosa: en la Fase Regular terminaron sublíderes con 36 puntos, tuvieron la mejor ofensiva con 44 goles y de la mano de la juventud, llegaron a la Final ante el máximo campeón de esta competencia.

“No estamos para romper marcas. Lo que venimos haciendo es por el trabajo del entrenador, la confianza que nos ha dado. Mucha gente no creía en nosotras, criticaron a muchas jugadoras, cuerpo técnico, directivos. Estamos aquí por nuestro trabajo“, sentenció la oriunda de Tijuana.