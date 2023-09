En el pasado, varios jugadores de la Selección Mexicana han perdido su lugar en el equipo por romper el reglamento interno con fiestas y viajes, es por eso que el Jimmy Lozano ya advirtió a sus jugadores que cualquier falta será sancionada, sea quien sea.

Y para que el mensaje se entienda fuerte y claro, Lozano puso de ejemplo a Javier Chicharito Hernández, el histórico goleador del TRI que no ha podido regresar al equipo luego de ser castigado, justamente, por una indisciplina.

Ahora que Jaime Lozano comenzará su camino rumbo al Mundial del 2026, tiene más que claro que no había espacio para fiestas clandestinas, ni caprichos, mucho menos indisciplinas o comportamientos que pongan en riesgo el rendimiento de los jugadores, como irse de fiesta antes de las concentraciones o andar tomando uno que otro trago.

“Es importante (la disciplina) y lo debemos tener claro todos. No soy un militar. Me gusta liderar desde el ejemplo y tener las reglas bien claras desde el primer momento para que después no salgan con que no sabían o no me dijeron”

Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana