Novak Djokovic enfrentaría suspensión en abierto de Australia por postura anti-vacuna COVID-19

Novak Djokovic está a punto de conseguir una marca histórica dentro del tenis mundial, pues busca ganar su Grand Slam número 21, algo a lo que no ha llegado nadie en la historia. Se encuentra a un pasito, pues tiene 20 títulos y está empatado con Rafa Nadal y Roger Federer.

El Abierto de Australia se disputará a inicios del 2022, pero existe una latente posibilidad de que ‘Nole’ no asistir a este gran torneo y todo debido a su postura sobre estar en contra de la vacunación por el virus del COVID-19 en el mundo. Khé?¡

Sí, Novak Djokovic no ha escondido su oposición a la vacuna, aunque usted no lo crea y es por esa misma postura que las autoridades del Abierto de Australia están preparando una suspensión para que no pueda jugar dicha competencia y se aleje del récord de los 21 Grand Slams.

Aún no se han hecho oficiales los requisitos de cuarentena para los jugadores que estén en el Abierto de Australia, pero de acuerdo al periódico Age, es probable que se requiera la vacunación obligatoria, algo que a Novak Djokovic no el agradará del todo, ups.

“En lo que respecta a las vacunas, esperamos como nación que estemos en el objetivo de 80% o más para cuando lleguemos a noviembre, y eso ayudará a la situación para el evento. Hay mucho tiempo entre ahora y cuando nos pongamos en marcha, pero en este momento estamos planeando tener una burbuja, una burbuja de dos semanas, donde los jugadores podrán moverse libremente entre el hotel y las canchas“, dijo en otra entrevista rescata del periódico Age, Craig Tiley, jefe del Abierto de Australia.

‘Nole’ no es el único, tenistas a favor y en contra de la vacuna para el COVID-19

Craig Tiley, jefe del Abierto de Australia se encuentra preocupado de que muchas de las estrellas más grandes del tenis puedan perderse el torneo debido al tema de la vacunación obligatoria como un posible requisito y es que sin estrellas, el impacto mediático bajará. Se tenía que decir y se dijo.

“Lástima Margarito”, le dijeron los funcionarios australianos del gobierno estatal a Craig Tiley, pues casi casi le mencionaron que no harán concesiones con ningún jugador, sea quien sea. Así que Novak Djokovic se enfrenta a este problema, peeeeeeero, no es el único.

Andy Murray, es uno de los jugadores que se encuentra a favor de la vacunación y la finalidad de todo esto es para cuidar a la gente, además de que les daría más libertad a los jugadores que vayan al Abierto de Australia para moverse cuando no tengan partido. No todo es malo ‘Nole’.

Aunque también hay detractores en el tema de la vacuna para el COVID-19, además de Novak Djokovic y es el griego Stefanos Tsitsipas, quien no ha recibido la primera dosis por decisión propia y se encuentra a la expectativa si será requisito obligatorio el tema de vacunación.

Sin duda alguna, un tema bastante polémico y con mucha tela de dónde cortar, pero ‘Nole’ podría hacer historia si llega a jugar (y ganar) el Abierto de Australia. Se coronaría como el máximo ganador de Grand Slams en el mundo y para tratar de persuadir a Djokovic, aquí les dejamos su imbatibilidad en el torneo de aquel país.