La reflexión de Novak Djokovic sobre su futuro en el tenis: "Podría parar hoy"

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic han dominado la ATP durante más de una década. El ‘Big 3’ presume más de 60 títulos de Grand Slam y un legado inigualable. Pero tal como sucedió con otras leyendas, el tenis tendrá que verlos retirarse en algún momento.

La edad y las lesiones son factores al momento de tomar esa decisión. Sin embargo, los fans de Djokovic pueden estar tranquilos un rato más. El serbio está por cumplir 35 años y todavía no tiene planes para alejarse del deporte, aunque considera que podría hacerlo con toda la tranquilidad del mundo.

Finalista en Belgrado y ante su gente, ‘Nole’ buscará un nuevo trofeo ante el ruso Andrey Rublev. Eso sí, antes de concentrar para las instancias finales en su país, reflexionó sobre su actualidad y lo que podría venir pronto.

Getty Images

“Todavía me siento motivado”: Djokovic aplaza la idea de retirarse

Después de la polémica por su negativa a vacunarse contra el COVID-19, Novak Djokovic regresó a la cancha un poco oxidado. Su ausencia en el Abierto de Australia representó un momento para resurgir e incluyó algunas derrotas. Por ello, el número uno del mundo es cuestionado por sus planes a futuro.

“Yo elijo jugar. Nadie me está obligando a hacerlo, he hecho tanto en mi carrera que podría parar hoy. Pero todavía me siento motivado e inspirado, amo jugar ante los aficionados y aquí en Serbia es una oportunidad única para mí. Amo estar aquí, amo competir y es de esas ocasiones que me llenan de energía. Por raro que suene, también amo sentirme devastado y perder grandes partidos. Sé que eso significa que me preocupa ganar y ser capaz de competir contra los mejores“, declaró Djokovic según la ATP.

Getty images

Y eso no es todo, porque Djokovic sabe a la perfección que en el tenis también hay millones de ojos a su alrededor. Los aficionados y los detractores analizan cada uno de sus movimientos. Así que con su experiencia, el serbio da un consejo a aquellos que quieren alcanzar la élite.

“Todas las expectativas de la gente que te vio en un gran nivel durante 10 o 15 años; ellos siempre quieren verte ganar el 99 por ciento de los partidos. Obviamente eso no es posible, tienes que aceptar que vas a perder, que no siempre vas a sentirte bien.

“Hay muchos factores en tu rendimiento en la cancha, pero la disciplina tiene que estar presente siempre. Si no eres comprometido, no la tendrás y antes de eso tienes que preguntarte por qué estás jugando. Para mí es el amor y la pasión por el tenis“.