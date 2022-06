Wimbledon se encuentra en sus primeros días de actividad, pero podría representar la última participación de Novak Djokovic en un Grand Slam de 2022. El tenista serbio no sabe si podrá jugar el US Open, que representa la última parte de la temporada… por no estar vacunado contra el COVID-19.

La polémica que envolvió a Djokovic en Australia incluso tomó tintes políticos, pero parece que el exnúmero uno del mundo no entiende la lección. Después de que fuera deportado y se perdiera el Australian Open, así como algunos torneos posteriores, se rumoró que la vacuna apareció en su radar.

Esto solo como consecuencia de que Rafael Nadal lo superó en títulos de Grand Slam; sin embargo, el mismo Djokovic nos confirmó una vez más que esa idea fue esporádica o simplemente nunca existió.

Getty Images

Las dudas de Djokovic alrededor del US Open

La posible ausencia de Novak Djokovic en el US Open no se debe a un tema físico, sino a una decisión personal. Desde hace varios meses, dejó muy claro que no tiene intención alguna de ponerse la vacuna contra el coronavirus e incluso declaró que prefiere perder trofeos que aplicarse las dosis correspondientes.

Después de meses complicados por la pandemia y en medio de una nueva alza de contagios en algunos países, en Estados Unidos la vacuna se mantiene obligatoria para los extranjeros. La única esperanza de ‘Nole’ es que la situación mejore y las restricciones cambien.

“Al día de hoy no tengo permitido entrar a Estados Unidos bajo esas circunstancias. Me encantaría ir, pero no es una posibilidad en este momento. Depende del gobierno de Estados Unidos decidir si las personas no vacunadas pueden entrar al país. Eso es una motivación adicional para jugar bien aquí.”, declaró Djokovic previo a su debut en Wimbledon.

Getty Images

Los torneros que se perdería ‘Nole’ en el cierre de temporada

Aunque hay otros torneos después de la gira por Estados Unidos, el peso de estos es importante en cuanto a puntos. Y estos son relevantes para Djokovic porque al no sumar los de Wimbledon, será uno de los tenistas que más posiciones perderá en el ranking de la ATP.

Washington, Montreal, Cincinnati, Winston-Salem y el US Open estarían completamente descartados para el serbio. Entre estos torneos se encuentra también el Abierto de Los Cabos de categoría 250; por el momento, desconocemos si existe la posibilidad de que Novak Djokovic regrese a México.