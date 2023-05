Kyle Pitts

Atlanta Falcons

Es de esos jugadores que a veces la puede romper y otras no aparecía tanto, pero no tanto por él, sino por el equipo que lo rodeaba. Estos nuevos Falcons prometen y mucho, basándose en grandes jugadores como Kyle Pitts, que si en tu draft todavía no tienes ala cerrada y está disponible, no dudes en elegirlo