Uno de los jugadores más polémicos del momento pero también de los que más aporta a sus equipos, jugará un año más en Italia. Zlatan Ibrahimovic llegó al AC Milan para quedarse y es que aunque se especulaba que iría al Atlético de Madrid o Real Madrid, renovó por un año más con los ‘Rossoneri’, por lo que analizaremos los números que justifican este nuevo contrato.

El AC Milan publicó un video donde anunció la ‘integración’ de Zlatan al equipo, donde se dice que se pactó por un año más, donde los objetivos son el título y calificar a la Champions League, además de que el sueco estaría ganando 7 millones de euros tras la firma de este documento.

“Como ya he dicho, no estoy aquí para ser una mascota, sino para traer resultados, ayudar al club, al equipo y al entrenador; a llevar al Milan donde merece estar. Desde hace seis meses hemos logrado grandes cosas pero no hemos ganado nada. Hoy tengo la posibilidad de estar aquí desde el principio, hay que continuar y hacer lo mismo”, dijo Zlatan en un video que publicó el AC Milan.

¿Qué aportó Zlatan en los 6 meses que estuvo ‘a prueba’ con el Milan?

Zlatan Ibrahimovic fue fichado por el AC Milan en diciembre del 2019; comenzó su participación en la Serie A en los primeros días del 2020 y de inmediato se notó un cambio en la estructura y forma de juego del equipo.

Ibrahimovic sostuvo 20 encuentros oficiales entre la Serie A y la Coppa Italia, mismos donde anotó 11 goles y dio 5 asistencias, siendo números muy buenos para el futbolista de 39 años de edad.

Además de esto, desde que Zlatan llegó al AC Milan el equipo sólo perdió en 2 ocasiones; la primera en el duelo ante el Inter de Milán donde cayeron por 4-2 y la última en la fecha 26 de la Serie A cuando perdieron con el Genoa por 1-2. Ibrahimovic anotó el gol de su equipo en dicha ocasión.

El saldo del AC Milan con Zlatan en el campo fue de 11 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Contando los juegos meramente de la Serie A (18 juegos: 11 ganados, 5 empates y 2 derrotas) el equipo obtuvo 38 puntos de 54 posibles, lo que es una cifra sumamente alta y que ayudó al club a terminar en el sexto lugar de la liga con 66 unidades.

Zlatan Ibrahimovic se ha comprometido a ayudar al equipo a llegar más alto, a seguir en un plano estelar y con el equipo con el que cerraron la temporada y con la forma en que Stefano Pioli los ha hecho jugar, no dudamos que vayan a conseguirlo.