Los mexicanos en Europa siguen dando mucho de qué hablar y aunque es un grupo reducido el que sigue jugando debido al coronavirus, hay que seguirlos de cerca. Uno de ellos y de los que mejor accionar ha tenido, es Jesús el ‘Tecatito’ Corona, mismo que se ha convertido en un referente del Porto, en titular indiscutible y su desempeño en el campo lo respalda, pues desde que volvió el futbol en Portugal tras la pandemia de COVID-19, sus números son bastante buenos.

Jesús Manuel el ‘Tecatito’ Corona ha sido una pieza clave desde hace algunos años en el Porto. Su labor, desborde, olfato goleador, ayuda en el medio campo e incluso en la defensa, lo ha convertido en uno de los jugadores a seguir, no sólo de los ‘Dragones’, sino de Portugal y en Europa, hecho que ha generado gran interés de algunos clubes grandes por el mexicano.

Han pasado ya 5 jornadas desde que el futbol regresó a Portugal y aunque los equipos comenzaron un poco bajos de ritmo debido a la poca acción tras el coronavirus, se han ido adaptando con el paso de los días y eso se ve reflejado en el campo, especialmente con el ‘Tecatito’ Corona.

Los números del ‘Tecatito’ Corona tras regresar el futbol

Como ya dijimos han sido 5 partidos para el Porto desde que el futbol regresó a Portugal, mismos donde el ‘Tecatito’ Corona ha tenido acción en todos y cada uno de ellos, ha sido titular en los 5 pero no ha completado todos los juegos.

5 partidos como titular

437 minutos disputados (salió de cambio al 80 en el duelo ante el Boavista y hoy al 87, ante Pacos de Ferreira)

disputados (salió de cambio al 80 en el duelo ante el Boavista y hoy al 87, ante Pacos de Ferreira) 2 goles (uno al Famalicao y otro al Maritimo)

(uno al Famalicao y otro al Maritimo) 1 asistencia (ante el Boavista, donde salió de cambio)

¿Los resultados han sido buenos para el Porto tras volver a la acción?

En términos generales podemos decir que sí aunque no al 100% y es que de no ser porque el Benfica, segundo lugar de la tabla, no ha encontrado ritmo tras volver, el título quizá no estaría en sus manos.

Derrota 2-1 ante el Famalicao

2-1 ante el Famalicao Victoria 1-0 ante Maritimo

1-0 ante Maritimo Empate 0-0 ante el desportivo Aves

0-0 ante el desportivo Aves Victoria 4-0 ante el Boavista

4-0 ante el Boavista Victoria 0-1 ante Pacos de Ferreira

El Porto es líder de la Primeira Liga de momento al haber llegado a 70 puntos tras 29 partidos; Benfica es segundo con 64 y esa diferencia de 6 puede ser importantísima, pues con 5 juegos más por delante, el título en Portugal está en sus manos.