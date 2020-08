La jornada 5 de la Liga MX está por comenzar y los Tigres tienen un auténtico problema. Luego de que se diera a conocer que todos los porteros del club dieron positivo a coronavirus, se las han tenido que arreglar para conseguir a un sustituto… pero eso no es lo más grave, sino que con la ausencia de Nahuel Guzmán el panorama no pinta del todo bien para los ‘Felinos’, pues vienen arrastrando una racha negativa cuando él no está en el campo.

Gustavo Galindo será el arquero titular de Tigres en esta jornada de la Liga MX. Este joven no entró en planes del cuadro ‘Felino’, le dieron las gracias y terminó el día con un acuerdo de dos años, por lo que se espera un gran accionar de este muchacho… a sus posibilidades, claro.

Si bien hay muchas expectativas en este joven, la realidad es que cuando Nahuel Guzmán no está en el arco de Tigres el equipo sufre mucho, pues de los 13 duelos que el argentino se ha perdido, sólo en tres de ellos han obtenido la victoria.

Los números de Tigres sin Nahuel Guzmán en el arco

Nahuel Guzmán llegó a los Tigres en el Apertura 2014, tiempo desde que se adueñó del arco de los ‘Felinos’ pero como ya dijimos, su ausencia se ha convertido en algo lapidario, pues si no juega, los resultados no suelen acompañarlos.

Tigres registra sólo 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas cuando Nahuel Guzmán no juega, siendo este el historial de partidos:

Clausura 2015 : derrota 1-0 ante Atlas, empate 0-0 con Toluca

: derrota 1-0 ante Atlas, empate 0-0 con Toluca Apertura 2016 : perdió 1-0 ante Toluca, cayó 1-0 con Morelia y luego fue derrotado 2-1 por el León

: perdió 1-0 ante Toluca, cayó 1-0 con Morelia y luego fue derrotado 2-1 por el León Clausura 2017 : registró empates de 0-0 ante Santos y 1-1 con Morelia, perdieron 1-0 con Chiapas, 1-0 con Toluca y 1-0 contra Pachuca y le ganaron 4-2 al América y 3-0 al Veracruz

: registró empates de 0-0 ante Santos y 1-1 con Morelia, perdieron 1-0 con Chiapas, 1-0 con Toluca y 1-0 contra Pachuca y le ganaron 4-2 al América y 3-0 al Veracruz Apertura 2019: ganaron 2-1 en los Cuartos de Final de este torneo ante el América

Este será el duelo número 14 donde Nahuel Guzmán no estará presente en el terreno de juego. la ‘dependencia’ del argentino ha sido significativa pero ahora el panorama estaría un poco más ‘equilibrado’, pues su ofensiva podría marcar la diferencia.

¿Contra quién juega Tigres esta jornada?

Los Tigres visitarán al Toluca este domingo 16 de agosto en punto de las 12:00 hrs, donde se espera un gran encuentro, muchas emociones y un duelo sumamente parejo.