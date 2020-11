Ah no bueno: Investigan a Edinson Cavani por presunto racismo

Edinson Cavani apenas se está terminando de adaptar al Manchester United y ya tiene un problema en puerta. Están investigando al uruguayo por presunto racismo, tras el doblete ante el Southampton que le dio la victoria a los ‘Red Devils’.

De acuerdo a información del diario The Guardian, la Football Association (FA) ha iniciado una investigación contra Cavani por haber sido racista en redes sociales. Luego del juego ante el Southampton, el charrúa subió una historia a su cuenta de Instagram en donde un seguidor lo felicitaba y él le respondió: “gracias negrito”.

Cavani borró la publicación en cuestión pero la investigación ya ha iniciado su camino. Uno que podría llevar al uruguayo a ser sancionado incluso por tres partidos.

El antecedente más cercano para alguien que ha usado la palabra “negrito” en la Premier League, es el de Luis Suárez, también uruguayo. Cuando jugaba para el Liverpool se refirió a Patrice Evra con esa palabra, lo que generó la molestia del francés. El charrúa fue suspendido por ocho partidos.

Habrá que esperar la determinación de la FA. Lo cierto es que Edinson Cavani podría ser suspendido y así, se perdería el derbi de Manchester programado para el próximo 12 de diciembre. De igual manera quedaría fuera de los choques ante el West Ham y el Sheffield United.

Los antecedentes de sanciones por racismo en redes sociales

Lo que está enfrentando Cavani no es nada nuevo. Si bien, lo de Luis Suárez fue dentro del campo, lo de Edinson no lo exime de una sanción que podría ser de tres partidos o menos, como le sucediera hace no mucho a Bernardo Silva del Manchester City.

Fue en noviembre del 2019 cuando el portugués utilizó sus redes sociales para comparar a su compañero de equipo, Benjamin Mendy con un ‘conguito’. Más allá de que era una broma entre amigos, la FA lo tomó a mal y el lusitano fue suspendido un partido, multado y tuvo que asistir a un seminario contra el racismo. Algo así podría pasarle a Cavani.