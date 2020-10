El 2020 no para y ahora “le tocó” a Odell Beckham Jr. El receptor de los Cleveland Browns confirmó que se desgarró el ligamento y se perderá el resto de la temporada.

De acuerdo a información de la periodista, Josina Anderson, Odell Beckham Jr. confirmó que se desgarró el ligamento y que por lo tanto, no jugará más en la temporada. Una lesión más a la larga lista del exjugador de los New York Giants.

Odell Beckham Jr just text me that his ACL is torn and that his season is over.

— IG: JosinaAnderson (@JosinaAnderson) October 26, 2020