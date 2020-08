La Juventus acaba de darle una alegría tremenda a todos sus aficionados. La mañana de este día se anunció la destitución de Maurizio Sarri tras el ‘fracaso’ del equipo en la UEFA Champions League. Ahora, tras unas horas de análisis, han confirmado que Andrea Pirlo tomará el banquillo del equipo, por lo que el ‘Il arquitecto’ comenzará una nueva aventura en la Serie A pero como director técnico.

La Juventus de Turín fue campeona de la Serie A pero no de la forma en que sus fanáticos hubieran querido. Los últimos encuentros del equipo ‘dejaron mucho que desear’, no les gustaba el estilo de Maurizio Sarri, querían más gol y menos derrotas… pero al final no pudo ser.

Maurizio Sarri fue despedido tras la caída de la Juventus en la Champions League, pues pese a que le ganaron al Lyon por 2-1, ese gol de visitante los liquidó tras tener el global 2-2. Querían un hombre de experiencia, que entendiera los colores de la institución y así fue como llegó Andrea Pirlo.

El comunicado de la Juventus

La Juventus lanzó un comunicado donde anunció que oficialmente Andrea Pirlo tomaría el mando del primer equipo. El italiano estará ligado al club hasta el año 2022, por lo que hay gran expectativa con su llegada y se espera que los lleve a lo más alto en la Serie A y en competencias europeas.

“Hoy comienza un nuevo capítulo de su carrera en el mundo del fútbol. A partir de hoy será el entrenador de la Juventus , ya que el club ha decidido confiarle el liderazgo técnico del primer equipo, después de haberlo seleccionado ya para la Juventus Sub23. La elección de hoy se basa en la creencia de que Pirlo tiene lo necesario para liderar, desde su debut en el banquillo, un equipo experto y talentoso para perseguir nuevos éxitos. Andrea Pirlo firmó hoy un contrato de dos años hasta el 30 de junio de 2022 ” se lee en el comunicado de la Juventus.

10 días en la Sub-23 y Andrea Pirlo ascendió al primer equipo

Andrea Pirlo ya era DT de la Juventus Sub-23 y de la anda dio el salto al equipo mayor. La semana pasada se hizo el anuncio de la integración del italiano y este no llegó ni a debutar con la escuadra, pues sólo sostuvo un par de prácticas, habló con sus muchachos pero nunca jugó un partido oficial.

La directiva de la Juventus confía en que un jugador ‘de casa’ puede marcar diferencia y es por ello que Andrea Pirlo toma el cargo de uno de los clubes más grandes del mundo.