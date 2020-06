¡Par de Bombazos! Pjanić ya es jugador del Barcelona y Arthur de la Juventus

Pese a que la pandemia del coronavirus mermó la economía de los gigantes europeos, siempre van a encontrar la forma de reforzarse de cara a una nueva temporada. Este par de fichajes ya venía sonando desde hace algunos días y pese a que muchos creyeron que se iban a caer, ahora ya es oficial. Miralem Pjanić se ha convertido en jugador del FC Barcelona mientras que Arthur Melo pasa las filas de la Juventus, todo por medio de un intercambio más unos cuantos millones de euros.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020