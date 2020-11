Uno de los peleadores con más reflectores de toda la UFC volverá a pelear en enero del 2021 y es que se ha confirmado el combate entre Conor McGregor y Dustin Poirier, por lo que el irlandés volverá al octágono un año después y lo mejor de todo es lo que podría venir después, pues se habla de una pelea con Pacquiao dentro del boxeo.

Conor McGregor ha sido un peleador un tanto ‘volátil’ y es que el irlandés se ha retirado momentáneamente en un par de ocasiones, volviendo sin previo aviso a las Artes Marciales Mixtas y ahora lo veremos en la cartelera de UFC 257, función que promete ser explosiva. Revive el día que golpearon a ‘The Notorius’ por derribar a una mujer.

Se confirmó a través de las redes sociales de la UFC que Conor McGregor volverá a pelear el próximo 23 de enero del 2021, ante el ya mencionado Dustin Poirier, con quien ya combatió en el pasado y tiene una ‘deuda pendiente’.

El 27 de septiembre de 2014 fue la primera vez que Conor McGregor se midió ante Dustin Poirier en una pelea relámpago, literal y es que el irlandés venció a su rival en el primer round con un KO Técnico, por lo que en UFC 257 quiere la revancha y parece que irá decidido a noquear a ‘The Notorius’.

The rematch is OFFICIAL!

💎 @DustinPoirier faces 🇮🇪 @TheNotoriousMMA on Jan 23. #UFC257 pic.twitter.com/G8IAfISBPZ

— UFC (@ufc) November 23, 2020