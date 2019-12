Si Buffon regresó a la Juventus y Zidane al Real Madrid ¿Por qué no iba a volver David Moyes al West Ham? Un día después de haber comunicado la salida de Manuel Pellegrini, el conjunto londinense hizo oficial el regreso del estratega escocés al banquillo de los Hammers.

A través de una publicación en sus redes sociales, West Ham hizo oficial el regreso del extimonel del Manchester United y Real Sociedad, quien tendrá como objetivo alejar una vez más al equipo de la zona de descenso.

“Nos complace confirmar que David Moyes ha regresado al club como técnico del primer equipo”, indica la publicación.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019