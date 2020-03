Al día de hoy más de 170 ligas y eventos deportivos han sido suspendidos a consecuencia de la pandemia de coronavirus, y este martes habremos de agregar a esa lista la EURO 2020. La UEFA ha decidido aplazarla al verano del 2021, según reporta un vocero de la Federación Noruega de Fútbol a medios internacionales.

No ha sido una decisión fácil para el máximo organismo rector del futbol europeo. Este martes sostuvo una teleconferencia con las más de 55 federaciones que la componen. Así como con los sindicatos de jugadores de la FIFPro para tomar la mejor decisión.

Posponer la EURO al 2020 para el próximo verano representa un alto costo monetario para la UEFA y los países que se preparaban para albergar los partidos de la competencia que se jugaría del 12 de junio al 12 de julio. Sin embargo este escenario es el único que ofrece el suficiente tiempo para que las diversas ligas europeas puedan resumirse tan pronto pase la emergencia sanitaria y concluir precisamente entre los meses de mayo, junio o julio sin tener que alterar el resto de los calendarios.

UEFA representatives will today meet with various stakeholders to discuss European football’s response to the COVID-19 outbreak.

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020