Uno de los bombazos que más estaba sonando en los últimos días por fin tuvo lugar. Luis Suárez, jugador que pertenecía al FC Barcelona hasta hace unos minutos, se acaba de integrar al Atlético de Madrid como su nuevo ‘killer’, por lo que ahora iniciará una nueva etapa en su carrera y será rival del ‘club de sus amores’.

Luis Suárez fue uno de los tantos ‘sacrificados’ de Ronald Koeman, nuevo entrenador del conjunto ‘Culé’. En apariencia, el ‘Charrúa’ ya no encajaba en los planes del holandés y le pidió que buscara un nuevo club lejos del Barcelona, por lo que para no pasar un año sentado en la banca, se ha convertido en ‘Colchonero’.

A través de sus redes sociales, el Barcelona hizo oficial la integración de Luis Suárez con el Atlético de Madrid para las siguientes temporadas. El ‘Charrúa’ llegaba en un momento un tanto crítico ya que no estaba tan ligado al gol pero se espera que este cambio de aires le dé confianza y retome su mejor momento.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!

👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.

📺 Watch LIVE on Barça TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020