Esta situación era cuestión de tiempo tras los últimos resultados y la eliminación de la Champions League. La Juventus anunció que Maurizio Sarri oficialmente deja de ser su DT, por lo que la campeona de la Serie A buscará a un nuevo entrenador luego de que ‘fracasaron’ en la Liga de Campeones ante el Lyon, partido que fue el detonante para los directivos de la ‘Vecchia’ Signora.

Desde hace unas semanas la afición había pedido la salida de Maurizio Sarri. Más allá de que la Serie A la ganaron casi sin problemas, la voz de los fans siempre fue la misma: no les gustaba su estilo de juego, no parecían tener idea en la cancha y los resultados podían ser ‘buenos’ pero la forma en que se conseguían no gustaba.

El anuncio de la destitución de Maurizio Sarri

A través de un comunicado, la Juventus anunció que Maurizio Sarri deja de ser oficialmente su Director Técnico. El italiano estuvo sólo un año bajo el mando de la ‘Vecchia Signora’, pues tras su etapa en el Chelsea llegó a la Serie A a darle un giro a su carrera.

De inicio la situación pintaba bien por el gran equipo que tenía pero el planteamiento táctico de la Juventus jamás fue del agrado de la afición y eso se vio reflejado en la cancha, por lo que ahora hay una vacante en el equipo campeón de Italia y ya hay algunos nombres interesantes que suenan para ocuparlo.

“La Juventus Football Club anuncia que Maurizio Sarri ha sido relevado de su cargo como técnico del primer equipo. El club quiere agradecer al técnico por escribir una nueva página en la historia de la Juventus con la victoria del noveno Scudetto consecutivo, la culminación de un recorrido personal que le ha llevado a escalar todas las categorías del fútbol italiano“, se lee en el comunicado de la Juventus.

Los fracasos que marcaron el adiós

Este sábado la Juventus de Turín cayó ante el Olympique de Lyon por los Octavos de Final de la Champions League. Pese a que ganaron el partido, el gol de visitante los dejó fuera tras igualar 2-2 en el marcador global.

A esto debe sumársele los descalabros que tuvieron en el cierre de la Serie A, pues pese a que el scudetto ya era suyo, descuidaron mucho la parte deportiva. La Coppa Italia también la perdieron este año ante el Napoli, no hubo mayor relevancia en el año y ahora es momento de darle la vuelta a la página.