Tras el caso positivo de coronavirus en Cam Newton, el juego entre los Kansas City Chiefs vs New England Patriots quedó pospuesto ya que en los ‘Pats’ debía realizar nuevas pruebas PCR a los jugadores; ahora que ya se tienen los resultados y parece que todo está controlado, tenemos nueva fecha para este juegazo en la NFL.

La NFL ha sido sacudida por los estragos de la pandemia de coronavirus. Desde hace algunos días, los Titans presentaron algunos casos positivos y ello repercutió en el cambio de fecha para el juego con los Steelers, así como el cambio en el calendario para otro juego más de Pittsburg. Ahora, los Chiefs y Patriots han anunciado cuándo se jugará su partido y se espera que no haya un rebrote.

¿Cuándo se jugará el Chiefs vs Patriots en la NFL?

De acuerdo a un comunicado oficial, la NFL ha dado a conocer que el Kansas City Chiefs vs New England Patriots se jugará este lunes 5 de octubre por la noche y habría una cartelera doble para el Monday Night Football.

El partido de Patriots VS Chiefs se reprogramó para este lunes por la noche a las 7:05 ET. El partido de Falcons VS Packers iniciará a las 8:50 ET.#NFLEspañol pic.twitter.com/jVZfxxpTbK — NFL en Español (@NFLEspanol) October 4, 2020

El Kansas City Chiefs vs New England Patriots se jugará a las 6:05 pm (hora de México) y el Packers vs Falcons iniciará a las 7:50 pm (hora de México) por lo que habrá una buena cartelera para este lunes en la NFL.

Se estarán realizando nuevas pruebas de coronavirus cada día para evitar que haya un nuevo rebrote así como para que no haya que modificar el calendario de la NFL. Habrá días de intensa actividad por delante y más en los domingos de futbol, por lo que quieren hacer que haya un ambiente seguro para todos los equipos.

La NFL se ha comprometido a implementar medidas sanitarias y de salud para que todos los jugadores estés ‘seguros’ pero como en cualquier liga, el riesgo es latente. Aquí no se implementó al famosa ‘burbuja’ como sí pasó en la NBA por ejemplo, por lo que se tendrá que tener mayor cuidado para que el coronavirus no altere más los duelos ya programados.