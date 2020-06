Si bien aún no son ese equipo temible de hace unos años, no podemos negar que Ole Gunnar Solskjaer le ha cambiado la cara al Manchester United y es que desde su llegada el equipo ha progresado en demasía; no dominan de momento, no han sido tan espectaculares pero van caminando rumbo a competencias europeas, que es el principal objetivo de momento pues tras derrotar al Sheffield United parece ser algo muy factible.

El Manchester United ha venido de menos a más con Solskjaer y es que en la etapa de José Mourinho hace unos meses notábamos una gran tensión en el equipo, pues no se llevaban bien, parecía que se querían perjudicar uno al otro, los resultados no llegaban y el equipo estuvo hasta en la parte media-baja de la tabla en la Premier League.

El 19 de octubre del 2018 Solskjaer tomó el mando del Manchester United y comenzó a levantar al equipo, llegando a ligar 8 juegos sin derrota, con números muy positivos, se quedó a nada de volver a entrar a la Champions League y ha trabajado bien de momento.

La temporada pasada el Manchester United se quedó en la sexta posición con 66 unidades. Calificó a UEFA Europa League, están en Octavos de Final del torneo con una ventaja de 5-0 sobre el LASK y el trabajo en esta temporada dentro de la Premier ha rendido sus frutos.

Hoy, tras vencer al Sheffield, se colocan en la quinta posición de la tabla general con 49 unidades. Aún tienen 7 partidos por delante, la meta es alcanzar una vez más la Champions League y tener esa ‘sangre’ del equipo lo ha ayudado mucho para estar en el lugar que está, pues entiende bien la mística del club y a sus jugadores.

Prueba de ello es el gran refuerzo que trajo para esta temporada, como lo es Bruno Fernandes, quien le ha devuelto el gol al equipo. O el regreso de Paul Pogba, quien era un ‘enemigo’ de José Mourinho y que pese a que vuelve de una lesión, ha tratado de ponerse al parejo con sus compañeros.

Ole Gunnar Solskjaer ha dirigido hasta este momento un total de 78 partidos con el Manchester United, donde el saldo es muy positivo, pues registra 41 victorias, 18 empates y sólo 19 derrotas, teniendo más del 50% de efectividad y siendo aplaudido por los aficionados.

Se prevé que una vez que concluya esta temporada, Solskjaer traerá un par de refuerzos que culminarán su obra, pues aunque están en una ligera crisis por el coronavirus seguir progresando es lo principal, así que no nos sorprenda que la temporada siguiente sean ellos los que estén en la cima peleando por la Premier League.