Así será el operativo de seguridad en el Estadio de Rayados para la final ante América

Estamos a un par de días de que se juegue el primer capítulo de esta final ‘inédita’ de la Liga MX. Rayados, octavo lugar general, se medirá al América que culminó sexto y luego del Mundial de Clubes parece que tienen todo listo, pues el Estadio BBVA de Monterrey ya cuenta con su operativo de seguridad listo para evitar cualquier percance.

De acuerdo a información del diario ‘AS’, todo se encuentra listo para vivir un partido vibrante el próximo 26 de diciembre y es que desde hace algunos días se preparó lo que será un gran operativo de seguridad, mismo que contará con más de 2 mil elementos con el fin de que no suceda ninguna tragedia.

Aldo Fasci, secretario de Seguridad de Nuevo León, reveló algunos detalles de lo que será el operativo, pues confía en que todo saldrá bien y que las familias podrán asistir al Estadio de Rayados sin temor, pues su compromiso es garantizar la tranquilidad de los asistentes.

“Es el tradicional (operativo) como otras Finales, como en los Clásicos, es igual, ya lo tenemos preparados junto a los municipios, uniformados son mil como siempre, (además) hay 1300 no uniformados o de seguridad privada”, dijo el secretario.

Aunado con esto, Fasci no cree que vaya a haber mayores complicaciones en este operativo ya que entre la afición de Rayados y del América no existe una rivalidad tan marcada. No es como en un clásico, las fechas cambiaron, las condiciones son distintas, por lo que prevé un juego tranquilo.

“No vemos en este momento riesgos, es una Final y las circunstancias son diferentes, las fechas son diferentes, hay buen ánimo de la gente, entonces no vemos que vaya a haber riesgos extras”, comentó el dirigente.

El encuentro de ida entre Rayados y América se jugará el jueves 26 de diciembre en punto de las 20:36 hrs, mientras que la vuelta en el Estadio Azteca será el domingo 29 del mismo mes a las 20:15 hrs. ¿Quién será campeón?