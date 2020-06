Este es el verdadero origen del ‘Chucky’, apodo de Hirving Lozano

En el mundo del deporte existen algunos atletas que en ocasiones son mayormente conocidos por su apodo que por su nombre real, tal es el caso del ‘Chucky’ Lozano, jugador mexicano del Napoli que le anotó un golazo al Hellas Verona, pues pese a que no es algo muy conocido, el origen de su peculiar sobrenombre es muy interesante.

De acuerdo a declaraciones del mismo Hirving Lozano, el mexicano reveló el por qué sus excompañeros del Pachuca le comenzaron a decir ‘Chucky’ y es que en apariencia el hoy jugador del Napoli gustaba de esconderse en cualquier lado y espantar a los demás, motivo que llevó a la creación de este popular apodo.

“Cuando yo llego a Pachuca hubo un tiempo de más o menos dos meses… estuve conviviendo con mis compañeros y todo eso, lo que cuentan o han dicho es que yo me escondía debajo de los asientos del autobús, de las camas y empezaba a asustar a mis compañeros”, mencionó el ‘Chucky’ Lozano hace unos años.

Cabe destacar que desde sus primeros momentos en el futbol Hirving Lozano fue conocido como ‘Chucky’, apodo que cobró relevancia por sus actuaciones y goles en el futbol mexicano, pues jugando en la Liga MX disputó un total de 149 partidos, marcó 43 goles y fue campeón en el Clausura 2016, además de la Concachampions 2016-17, por lo que se fue afianzando.

Sus compañeros en el Pachuca le ‘pidieron permiso’ para comenzar a decirle ‘Chucky’, apodo que para él era algo divertido pues lo ‘describía en cierta forma’, y desde aquel momento es como Hirving Lozano tomó ese sobrenombre que ha cobrado relevancia a nivel mundial.

Para los que no saben todavía el origen de mi apodo 🤔😈👀 pic.twitter.com/8K3lK6MjSL — Mexican@ (@yosoymexicano) November 22, 2017

“En ese tiempo hubo dos compañeros que me dijeron: ‘¿Te gustaría que te dijéramos Chucky?‘ Y yo dije que sí, no hay ningún problema, no me molesta y bueno, ahí surgió el apodo del Chucky, desde ahí hasta ahorita me dicen así”, sentenció Hirving el ‘Chucky’ Lozano.

El ‘Chucky’ Lozano de momento no vive un gran momento en Italia con el Napoli, pues pese a que recientemente se coronó campeón de la Coppa Italia no recibe minutos en el campo, por lo que se espera que pronto reciba más oportunidades o que cambie de equipo.