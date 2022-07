Lo escuchamos en la tele, en el radio y resuena en las redes sociales tras los triunfos de Inglaterra en la Euro 2022: It’s Coming Home. Se trata del grito de batalla, de festejo y de orgullo para los ingleses que han esperado durante años; la Copa del Mundo varonil de 1966, que representó su último título oficial en cualquier categoría y ahora viven una nueva alegría.

La frase es el coro de la canción ‘Three Lions’ una canción que, contrario a lo que pudiésemos pensar, no es un himno de apoyo, sino más bien una canción satírica compuesta en 1996 por Frank Skinner y David Baddiel, dos cómicos de la BBC que en aquella época tenían un programa llamado The Football League, con la ayuda de The Lighting Seeds, otro de esos referentes musicales de la década de los noventa en el Reino Unido.

El coro dice “It’s coming home / It’s coming home / It’s coming / Football’s coming home” que en español sería algo así como “El fútbol viene a casa” que no es más que una referencia al hecho de que en Inglaterra se inventó el fútbol y que en aquel año, se celebraba precisamente en este país la Eurocopa de 1996.

Sin embargo, el resto de la canción habla sobre los constantes fracasos y decepciones que ha sufrido la selección inglesa desde que ganaron el Mundial de 1996, con frases como “Todos parecen saber el marcador / lo sabían desde antes / ellos solo lo saben y están seguros de que Inglaterra la va regar / la va a regar / pero sé que pueden jugar / porque recuerdo a tres leones en una playera / y la Jules Rimet sigue brillando / 30 años de decepción / no me quitaron los sueños….

Everyone seems to know the score

They’ve seen it all before

They just know, they’re so sure

That England’s gonna…

Throw it away

Gonna blow it away

But I know they can play

‘Cause I remember…

Three lions on a shirt

Jules Rimet still gleaming

Thirty years of hurt

Never stopped me dreaming

La versión original incluye comentarios y narraciones de diversos partidos, en donde aparecen figuras que han marcado al fútbol inglés, desde Bobby Moore hasta Gary Lineker y la primera vez que se puso en un estadio, fue en el Escocia vs Inglaterra que se jugó en Wembley en la fase de grupos de la Eurocopa de 1996 y que ganaron los ingleses con goles de Paul Gascoine y Alan Sherarer.

Kicking off on Tottenham Court Road. It’s coming home! #ENGCOL pic.twitter.com/3DdY0LebBQ — Jamie Murray (@JMurray29) July 3, 2018

Irónicamente, Inglaterra quedaría eliminada de su Eurocopa en Semifinales al perder en tanda de penales frente a Alemania, siendo ni más ni menos que Gareth Southgate, actual técnico de la selección inglesa, quién falló el penal definitivo para quedar fuera de la competencia.

Y si en aquel momento, Southgate fue el villano, hoy es el héroe y desde entonces It’s Coming Home se ha vuelto una constante en los partidos de la selección inglesa, con diversas reversiones realizadas para los mundiales de Francia ’98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 que contó con la voz de Robbie Williams.

De hecho, It’s Coming Home es una de las tres únicas canciones que han logrado conquistar dos veces las listas de popularidad en la historia de la música inglesa, al lado de “Mambo No 5” y las vesiones de Lou Bega y Bob The Builder, así como “Do They Know It’s Christmas?” de Band Aid y Band Aid 30.

It's coming home.

Streams for #ThreeLions reached an all-time high yesterday ⬆ pic.twitter.com/PittLWoE5r — Spotify UK (@SpotifyUK) July 4, 2018

El éxito de It’s Coming Home no fue la excepción en el 2018, cuando la clasificación de la selección inglesa a semifinales volvió a disparar la popularidad de la canción y sobre todo de una frase que se ha vuelto una nueva forma de saludo y señal de cordialidad en las calles inglesas, al punto en el que la frase ha llegado a la Cámara de los Comunes, donde la diputada conservadora, Rachel McLean aprovechó la comparecencia de la Primera Ministra Theresa May para preguntarle si cree que el futbol volvería a casa.

Las Lionesses y un nuevo significado para It’s Coming Home

Y sí, volvió. Tuvieron que pasar décadas, años y episodios con mucho sufrimiento, pero se logró. Casi de manera irónica, fue la selección femenil la que nos hizo vibrar una vez más con It’s Coming Home. Ironía porque los directivos de Inglaterra prohibieron el futbol femenil hace medio siglo y la gloria, es de aquellas que no consideraban aptas para jugar.

Así como ‘Sweet Caroline’, It’s Coming Home retumbó por todos los rincones de Wembley el 31 de julio de 2022. Aficionados de todas las edades desahogaron ese grito que tanto guardaron y ahora, comienza una nueva historia.