No cabe duda que el mundo del deporte esconde muchas historias curiosas. Desde hace unos días ya se había hecho viral el futbolista peruano de 18 años de nombre Osama Vinladen, mismo que nos remite al terrorista que se adjudicó el ataque de las Torres Gemelas. Ahora, este chico reveló un dato familiar muy curioso y es que su hermano se llama Sadam Huseín, confesión que ha generado una gran cantidad de comentarios.

El futbolista Osama Vinladen reveló que se quería cambiar de nombre de más chico ya que recibía muchas burlas en todas partes. Le decían terrorista, hacían bromas con él, en ocasiones lo trataban mal y cosas por ese estilo pero una vez que se convirtió en futbolista y causó gran eco por su nombre, todo cambió.

En entrevista con el programa ‘Què T’hi Jugues‘, Osama Vinladen habló de su historia familiar y de lo que ha implicado su peculiar nombre en los últimos sucesos de su vida, pues pese a que hace un tiempo no le gustaba para nada, ahora ya lo ve como algo normal y de hecho, hasta le gusta.

“Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal y bien conmigo. Quería cambiarme el nombre, como ya lo he dicho antes, pero ahora creo que me va bien“, confesó Osama Vinladen.

"Pensé en cambiarme el nombre pero ahora me gusta, estuvo de moda en su día" "Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña"

Si tener un nombre como Osama Vinladen no fuera suficiente, el joven peruano, que se ha desarrollado como futbolista en el club Unión Comercio de la Segunda División, confesó el peculiar nombre de su hermano, pues él se llama Sadam Husein y de haber tenido otro, se llamaría George Bush, por lo que podemos ver que sus padres tienen gustos muy peculiares.

“Mi hermano se llama Sadam Husein y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña. Cuando Osama Bin Laden tumba las Torres Gemelas estaba de moda el nombre y yo nazco el 7 de octubre de 2002. Estaba de moda el nombre. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí, ya he pasado por esta situación y me parece normal“, confesó el joven peruano.

"En España no habrá público en los estadios en 2020″ "Riu-te'n dels que diuen que Messi mana, Kubala sí que manava!" Osama VinLaden: "Mi hermano se llama Sadam Huseín"

Finalmente y para terminar un poco con la polémica, Osama Vinladen confesó que en mundo hay gente que se llama Jesús y hace daño a las personas, por lo que él no le ve nada de malo a llamarse Osama y no asesinar gente o ser terrorista.

“Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Si hay un Osama que mató gente… No creo que por un nombre deba sentirme mal… no creo que tenga que haber una ley contra esto. Llama mucho la atención, por lo que veo”, sentenció la sensación del momento, Osama Vinladen.