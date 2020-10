Osama Vinladen, el futbolista peruano que quería cambiar de nombre por las burlas

El futbol de Perú otra vez nos da una de esas historias para enmarcar. El futbol inca, que se quiere llevar a Santiago Ormeño, dio de qué hablar cuando un jugador fue detenido en pleno partido por falsificar su identidad, o el equipo que juega con uniforme de Vegeta y se llama “Deportivo Sayayines” o el equipo que tomaba viagra para rendir mejor… bueno, desde esa misma liga se desprende un prospecto, llamado Osama Vinladen.

No se trata del terrorista abatido por Estados Unidos tras adjudicarse el ataque a las Torres de Gemelas de Nueva York en 2001, sino de un joven futbolista de 18 años de edad, que se desempeña como extremo y ya jugó para su Selección hace unos años en la Sub 15.

Su nombre completo es Osama Vinlanden Jiménez López y se ha desarrollado como futbolista en el club Unión Comercio, de la Segunda División y que presentó su plantilla para el actual torneo, en el que destacó el joven extremo derecho al dar el salto al primer equipo, peor sobre todo por su nombre.

Los comentarios en el perfil del club peruano no se dejaron esperar y estos fueron los resultados.

Quería cambiarse el nombre

En 2017, cuando fue convocado a la Selección de Perú, Osama manifestó que su nombre le molestaba, en gran parte por las burlas. Pese a que preguntó a sus padres la razón de su nombre, nunca obtuvo una respuesta, por lo que tenía la firme intención de cambiarse el nombre cuando cumpliera los 18 años.

“Le pregunté a mi papá la razón, pero siempre evitó hablar del tema… Mis amigos se burlaban, pero yo lo tomaba con tranquilidad. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal”, dijo, según Marca.

El nombre de Osama Vinladen se queda

Ahora que Osama es mayor de edad, ha descartado la idea de cambiarse el nombre. Ya es papá, por lo cual tiene otras cosas más importantes para pensar, por lo cual se enfoca en consolidarse en su club.

“Ya no me cambiaré de nombre. Lo he pensado mejor y no tiene nada de malo llevar este. Prefiero concentrarme en mi futuro como futbolista”, mencionó.