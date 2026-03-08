Lo que necesitas saber: Oscar García fue jugador del Barcelona y Espanyol en los 90 y principios de los 2000

Un día eres entrenador de las Chivas en la Liga MX, sin pena, pero sobre todo nada de gloria, y al otro te nombran técnico del Ajax. Esa es la historia del técnico español Oscar García, quien fue anunciado como nuevo timonel del equipo de Amsterdam, luego de que el entonces técnico del primer equipo, Fred Grim, dejara sus funciones.

Ajax pasa por una crisis que lo ha dejado fuera de la pelea por el título de la Eredivisie, y en lo que va del año suma tres victorias, además de tres juegos consecutivos sin triunfo, por lo cual Fred Grim dejó el banquillo del Ajax, de mutuo acuerdo.

“Oscar García asumirá las funciones de Fred Grim. El entrenador del Jong Ajax se hará cargo del primer equipo del Ajax con efecto inmediato. Grim regresará a su puesto en la cantera del Ajax”, indicó Ajax en un comunicado.

Oscar García, nuevo DT del Ajax

Oscar García, de dirigir a Chivas a ser DT del Ajax

Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax, explicó que la salida de Grim se discutió con el propio timonel y se decidió apostar por Oscar García para las ocho jornadas restantes en la Eredivisie.

“Fred y yo hemos hablado hoy sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo tiene que cambiar. Él intervino en un momento difícil y ha hecho todo lo posible. Le estamos agradecidos por ello. Oscar terminará la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club. Aún nos quedan ocho partidos por jugar y debemos aprovecharlos al máximo juntos”.

El español Oscar García dirigió en México hasta marzo del 2025. Llegó como solución al Rebaño tras la salida de Fernando Gago, a finales del 2024, sin embargo, fue despedido previo al partido contra Pumas, en la jornada 10, tras un paso irregular.

En esas 10 fechas ganó cuatro partidos, perdió otros cuatro y empató dos, sin embargo, solo estuvo presente en siete juegos, ya que fue suspendido tres partidos por una agresión en el juego contra León de la jornada 4.

Oscar García en su etapa en la Liga MX / Mexsport

Cuando Oscar García fue suspendido en la Liga MX

En aquel partido contra León, Oscar García tardó un devolverle el balón a un jugador de León, Nico Fonseca, quien empujó al estratega. Esto provocó un conato de bronca en la cual el timonel español lanzó una patada aparentemente contra James Rodríguez.

Aunque García no contactó a James, la agresión fue vista por el cuerpo arbitral y fue expulsado. Fue sancionado después con tres partidos fuera del banquillo rojiblanco.